Kad si prestala da me voliš? Bebica pao u totalni očaj zbog Đukića i Teodore, ona hladna kao led! (VIDEO)

Više je ne zanima!
Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i tom prilikom želeo je da sazna od nje kada je prestala da ga voli i da li joj se sviđa Đukić, a ona je kao i uvek ostala bez odgovora.
- Je l' si me lagala sve što si mi pričala na krevetu? - upitao je Bebica.
- Ne, samo me pusti - rekla je Teodora.
- Je l' si svesna da ne možemo više nikad da budemo zajedno? - upitao je Bebica.
- Okej - rekla je Teodora.
- Tebi još lakše... Kad si prestala da me voliš? - upitao je Bebica.
- Ko je to rekao? - upitala je Teodora.
- Priznala si da ga gledaš - rekao je Bebica.
- Moguće - rekla je Teodora.
- Bebice, večeras si vezan - rekla je Boginja.
- J*bem ti mater - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić