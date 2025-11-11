AKTUELNO

Zadruga

Kad si prestala da me voliš? Bebica pao u totalni očaj zbog Đukića i Teodore, ona hladna kao led! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više je ne zanima!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i tom prilikom želeo je da sazna od nje kada je prestala da ga voli i da li joj se sviđa Đukić, a ona je kao i uvek ostala bez odgovora.

- Je l' si me lagala sve što si mi pričala na krevetu? - upitao je Bebica.

- Ne, samo me pusti - rekla je Teodora.

- Je l' si svesna da ne možemo više nikad da budemo zajedno? - upitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej - rekla je Teodora.

- Tebi još lakše... Kad si prestala da me voliš? - upitao je Bebica.

- Ko je to rekao? - upitala je Teodora.

- Priznala si da ga gledaš - rekao je Bebica.

- Moguće - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebice, večeras si vezan - rekla je Boginja.

- J*bem ti mater - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

