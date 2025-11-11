AKTUELNO

Zadruga

Puče još jedna veridba u Eliti: Luka i Aneli žestoko zaratili, ona zaplakala na sav glas! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u cik zore!

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su zaratili zato što je on optužio da je gledala u Marka Janjuševića Janjuša, zbog čega je ona zaplakala i skinula prsten sa ruke.

- Ti ćeš mene da diraš, moja podrška nek urniše moju verenicu - rekao je Luka.

- Evo ti prsten vereni - rekla je Aneli.

pročitajte još

Haos u cik zore: Janjušu pala roletna, Urošu bacio posteljinu! (VIDEO)

- Pošto ti ne znači ništa, evo ti tamo pored kreveta i onda ga traži - rekao je Luka.

- Smrade jedan - rekla je Aneli

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa nisam uradio, a ona se smeje. Bacila je i prsten, a sad plače - rekao je Luka.

- Voli Janjuša još uvek i večeras mu se smejala - rekao je Uroš.

- Luka će da uživa i da se smeje, više neće da se nervira. Boli me k*rac - rekao je Luka.

- Gade jedan, gade - rekla je Aneli.

pročitajte još

Pokazala ljubomoru: Maja namerno zamajava Filipa, želi da odloži njegovo zbližavanje sa Teodorom! (VIDEO)

- Meni prebacuje za Anitu, a ja nju ne gledam - rekao je Luka.

- Gleda u Anitu i spominje Anitu, p*čko jedna - rekla je Aneli.

- Mene Luka ne gleda, nemojte da mi pravite te fejk priče ovde - dobacila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zna Luka od prošle sezone kako to ide, kad ne gledam onda ubaci nekom drugom bubicu da proširi - rekao je Luka.

- Smejala se Janjušu, video si - rekao je Uroš.

pročitajte još

Bude li te ovaj napadao... Bora obećao da će stati uz Filipa kad Bebica bude ima ludačke epizode! (VIDEO)

- Da sam se ja smejao Sandri prošle godine, bio bi haos. Ovo namerno radi jer nam je sutra uveče tri meseca veridbe i deset meseci veze - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

KARAMBOL: Terza divlja zbog Minine šut-karte, urlanjem digao celu sobu na noge! Reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Zadruga

Bog je poslao samo da... Alibaba razvezao jezik i nikad žešće isprozivao Vanju Prodanović! (VIDEO)

Zadruga

ZAKUVALA JOŠ JEDNU ČORBU! Sandra uništila vezu Aleksandra i Milovana, tresu se Šimanovci od urlikanja! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Munja i Stefani u bruatlnom klinču, ona jauče nad svojom sudbinom: Trebala sam da budem kao Milica! (VIDEO)

Domaći

ORI SE SPAVAĆA SOBA! Aneli izdivljala i zaurlala na Luku zbog tiganja i Matore, ne može da se obuzda (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat bivših drugarica: Sanja i Mima iznose sve što znaju jedna o drugoj, šok optužbe se nižu kao lude! (VIDEO)