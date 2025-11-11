Puče još jedna veridba u Eliti: Luka i Aneli žestoko zaratili, ona zaplakala na sav glas! (VIDEO)

Haos u cik zore!

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su zaratili zato što je on optužio da je gledala u Marka Janjuševića Janjuša, zbog čega je ona zaplakala i skinula prsten sa ruke.

- Ti ćeš mene da diraš, moja podrška nek urniše moju verenicu - rekao je Luka.

- Evo ti prsten vereni - rekla je Aneli.

- Pošto ti ne znači ništa, evo ti tamo pored kreveta i onda ga traži - rekao je Luka.

- Smrade jedan - rekla je Aneli

- Ništa nisam uradio, a ona se smeje. Bacila je i prsten, a sad plače - rekao je Luka.

- Voli Janjuša još uvek i večeras mu se smejala - rekao je Uroš.

- Luka će da uživa i da se smeje, više neće da se nervira. Boli me k*rac - rekao je Luka.

- Gade jedan, gade - rekla je Aneli.

- Meni prebacuje za Anitu, a ja nju ne gledam - rekao je Luka.

- Gleda u Anitu i spominje Anitu, p*čko jedna - rekla je Aneli.

- Mene Luka ne gleda, nemojte da mi pravite te fejk priče ovde - dobacila je Anita.

- Zna Luka od prošle sezone kako to ide, kad ne gledam onda ubaci nekom drugom bubicu da proširi - rekao je Luka.

- Smejala se Janjušu, video si - rekao je Uroš.

- Da sam se ja smejao Sandri prošle godine, bio bi haos. Ovo namerno radi jer nam je sutra uveče tri meseca veridbe i deset meseci veze - rekao je Luka.

Autor: N.Panić