Sve se brže kapiraju: Đukić i Teodora počeli da se prisećaju pogleda i tajnih razgovora, Bebici neće biti dobro! (VIDEO)

Sve se više opuštaju!

Teodora Delić i Filip Đukić nastavili su da vode razgovor o svojim razgovorima sa Borislavom Terzićem Terzom i ona je priznala da će sutra piti na žurki, što joj Bebica uveliko zamera.

- Kakva je Terza drukara, ne mogu da verujem - rekla je Teodora.

- Ne s*ri, pa pričaš s njim posle. Što mu pričaš, ako znaš da će da druka? - upitao je Đukić.

- Šta mu pričam? Ništa mu ne pričam - smejala se Teodora.

- Je l' se sećaš šta si mu pričala? - upitao je Đukić.

- Ne sećam se da sam se raspitivala kod njega za Anitu i tebe, znam da mi se on kleo da te ona ne zanima. Šta je tebi pričao, je l' se sećaš? - upitala je Teodora.

- Nešto da mi je okretao glavu, ne znam - rekao je Đukić.

- Ja se stvarno ne sećam šta sam mu pričala, brzo me radi alkohol - rekla je Teodora.

- Posle Borinog razvoda smo bili u pušionici - rekao je Đukić.

- Je l' se sećaš kad šta smo pričali? - upitala je Teodora.

- Podseti me - rekao je Đukić.

- Ne, ne - smejala se Teodora.

- Ja sam kod Bore pio i viski i rakiju, zato sam se razvalio - rekao je Đukić.

- Sutra ću i ja da pijem viski - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić