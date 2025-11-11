AKTUELNO

Zadruga

Kako je čudno da se s nekim svaki dan gledaš, a ne pričaš: Đukić i Teodora nikad brže našli zajednički jezik, pa otpočeli upoznavanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukić se odmah bacio u akciju!

Filip Đukić započeo je razgovor s Teodorom Delić čim je ušla u izolaciju i odmah su krenuli da se upoznavaju, a ono što je bilo čudno jeste da su se oni odmah skontali i sve vreme pričali o svojim životima.

- Je l' smemo da pričamo? - upitao je Đukić.

pročitajte još

Puče još jedna veridba u Eliti: Luka i Aneli žestoko zaratili, ona zaplakala na sav glas! (VIDEO)

- Ko nam brani? - upitala je Teodora.

- Pa ne znam, nismo pričali dva meseca. Kako je čudno da se s nekim svaki dan gledaš, a ne pričaš - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- I to je neka vrsta komunikacije - rekla je Teodora.

- Ja više pričam nego ti - rekao je Đukić.

- Ja sam u takvoj situaciji - rekla je Teodora.

pročitajte još

Haos u cik zore: Janjušu pala roletna, Urošu bacio posteljinu! (VIDEO)

- Ti si Bog kunem ti se, ja samo pogledam u Terzu i on umire od smeha - rekao je Đukić.

- Terza je najjači. Koja katastrofa me sačekala ovde u izolaciji, sve je bilo prljavo samo sam očistila - rekla je Teodora.

- Ja kad sam ušao, nije bilo toliko prljavo - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko je tebi čudno što sad pričaš sa mnom. Tebe boli uvo, a meni je presija u glavi. Ja najviše mrzim isto kao i ti kad svi očekuju od mene nešto - rekla je Teodora.

- Je l' sam lepo rekao? Tako su me smarali svi za tetovaže, pa pogledaj ovo - rekao je Filip.

pročitajte još

Sklopio kockice: Alibaba shvatio da je dobio šut-kartu od Stanije, Zorica pokušala da ga uteši! (VIDEO)

- I mene moji. Koliko dugo ti radiš te tetovaže? - upitala je Teodora.

- Osam godina, ali najviše radim preko par dana i vratim se ovde uživam. Koliko ti imaš godina? - upitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- 24, a ti? - upitala je Delićeva.

- 37, ne mogu da verujem da sam pre deset godina ušla prvi put u rijaliti - rekao je Đukić.

pročitajte još

Pukao mu film: Bebici prekipelo kad je video u čemu Teodora ide u izolaciju, ona se skockala za sve pare! (VIDEO)

- Ja ne mogu da zamislim sebe da budem baba, mislim da ću uvek biti mlada - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kako vreme prolazi, sve više... Đukić poleteo Alibabi u zagrljaj, njega samo zanima gde je Maja! (VIDEO)

Zadruga

Đukić ubacio u petu brzinu: Anitini vreli uzdasi odzvanjaju izolacijom, sve puca od žestoke akcije! (VIDEO)

Domaći

Totalni karambol: Uroš napravio opštu pometnju u Eliti urnisanjem Luke, Đukić kao oparen skočio da ga brani! (VIDEO)

Farma

Boža pokušava kod svake, pa gde upali: Elena potkačila Džonsa, pa instant zažalila! (VIDEO)

Zadruga

TOŠA SE BACIO U AKCIJU: Otkrio Anđelu da je Boginja bacila oko na njega, EVO kakav je odgovor dobio! (VIDEO)

Zadruga

Ena i Peja ne pronalaze zajednički jezik: Ona ubeđena da Jovan od ranog jutra želi svađu, odmah ga sasekla u korenu! (VIDEO)