Kako je čudno da se s nekim svaki dan gledaš, a ne pričaš: Đukić i Teodora nikad brže našli zajednički jezik, pa otpočeli upoznavanje! (VIDEO)

Đukić se odmah bacio u akciju!
Filip Đukić započeo je razgovor s Teodorom Delić čim je ušla u izolaciju i odmah su krenuli da se upoznavaju, a ono što je bilo čudno jeste da su se oni odmah skontali i sve vreme pričali o svojim životima.
- Je l' smemo da pričamo? - upitao je Đukić.
- Ko nam brani? - upitala je Teodora.
- Pa ne znam, nismo pričali dva meseca. Kako je čudno da se s nekim svaki dan gledaš, a ne pričaš - rekao je Đukić.
- I to je neka vrsta komunikacije - rekla je Teodora.
- Ja više pričam nego ti - rekao je Đukić.
- Ja sam u takvoj situaciji - rekla je Teodora.
- Ti si Bog kunem ti se, ja samo pogledam u Terzu i on umire od smeha - rekao je Đukić.
- Terza je najjači. Koja katastrofa me sačekala ovde u izolaciji, sve je bilo prljavo samo sam očistila - rekla je Teodora.
- Ja kad sam ušao, nije bilo toliko prljavo - rekao je Đukić.
- Koliko je tebi čudno što sad pričaš sa mnom. Tebe boli uvo, a meni je presija u glavi. Ja najviše mrzim isto kao i ti kad svi očekuju od mene nešto - rekla je Teodora.
- Je l' sam lepo rekao? Tako su me smarali svi za tetovaže, pa pogledaj ovo - rekao je Filip.
- I mene moji. Koliko dugo ti radiš te tetovaže? - upitala je Teodora.
- Osam godina, ali najviše radim preko par dana i vratim se ovde uživam. Koliko ti imaš godina? - upitao je Filip.
- 24, a ti? - upitala je Delićeva.
- 37, ne mogu da verujem da sam pre deset godina ušla prvi put u rijaliti - rekao je Đukić.
- Ja ne mogu da zamislim sebe da budem baba, mislim da ću uvek biti mlada - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić