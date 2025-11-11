UVEK SAM STAVLJAO PARTNERKE ISPRED SEBE! Filip se požalio Teodori na svoje NEUSPELE VEZE, Delićeva ga ubeđivala da je ONA DRUGAČIJA! (VIDEO)

Započeli ljubavne teme.

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su u izolaciji o ljubavnim vezama, a Teodora je želela da čuje šta je Filip pričao o njoj na intervjuima.

- Za vas su me pitali, ja sam rekao da se ti ne smeješ bukvalno od početka - rekao je Filip.

- Ne znam, ne primećujem to kod sebe - pravdala se Teodora.

- To sam ja video, ali ne znam da li se vi ne smejete tamo u ćošku. Da je stalno tu oko tebe, jer se plaši da te neko ne pogleda, hoće da ima sve pod kontrolom, tako mi deluje, kao da prati šta radiš, kapiraš - naveo je Đukić.

- Ja sam se vezala, razumeš, sad ne bih da izgubim sebe - navela je Delićeva.

- Uvek sam stavljao partnere ispred sebe, a ne treba tako, kad ženi to dozvoliš, ti si u k*rcu. Žena kad vidi da može da te kontroliše, ima da te j*be, svaka. Kad vidi da ima kontrolu... - rekao je Đukić.

- Muškarac kad vidi da ima kontrolu, radi šta hoće - navela je ona.

- Žena više poštuje kad zna da ne može. Ona će uvek da priča, šta god da se desi. Ženi je zanimljivije da ti k*nja, to vam je tako u krvi. Ja sam za to da treba da razgovarate, kakva je veza da te neko uslovljava, mora da se poštuju neke stvari. Ne može da muškarac naziva ženu k*rvetinom, a poštuje ga, tako i ona njega - istakao je Filip.

Autor: R.L.