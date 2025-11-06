Filip otvoreno PRIZNAO SIMPATIJE prema Teodori, ONA SE NEĆKA! Bebica seva od besa! (VIDEO)

Biće svašta!

U emisiji radija "Amnezija" Teodora Delić nikako nije mogla da se sabere i kaže tačno koga voli, šta želi, ko joj se sviđa, a voditelji su je non-stop podsećali i propitivali.

S druge strane Đukić je ponovo potvrdio da mu se dopada Teodora i da je vidi kao jedinu devojku za vezu.

- Da ne postoji Bebica, da li ti se sviđa Filip - pitao je Bora.

- Ne mogu da se stavim u tu situaciju, Nenad je tu - rekla je Teodora.

- Ne mora da kaže ako neće sad, možda je pod stresom, šokom - rekao je Filip.

Za to vreme Bebica je namrgođen sedeo i slušao.

Autor: R.L.