AKTUELNO

Zadruga

Filip otvoreno PRIZNAO SIMPATIJE prema Teodori, ONA SE NEĆKA! Bebica seva od besa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće svašta!

U emisiji radija "Amnezija" Teodora Delić nikako nije mogla da se sabere i kaže tačno koga voli, šta želi, ko joj se sviđa, a voditelji su je non-stop podsećali i propitivali.

S druge strane Đukić je ponovo potvrdio da mu se dopada Teodora i da je vidi kao jedinu devojku za vezu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ne postoji Bebica, da li ti se sviđa Filip - pitao je Bora.

- Ne mogu da se stavim u tu situaciju, Nenad je tu - rekla je Teodora.

- Ne mora da kaže ako neće sad, možda je pod stresom, šokom - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Za to vreme Bebica je namrgođen sedeo i slušao.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

DOPADA MI SE OD SAMOG POČETKA: Filip priznao emocije prema Teodori, Bebica odbija da prihvati njen flert sa Đukićem! (VIDEO)

Zadruga

Baš vodi računa, to mi mnogo znači: Bebica priznao koliko poštuje Anđela zbog njegovog ophođenja prema Teodori (VIDEO)

Zadruga

CRV SUMNJE MU NE DA MIRA! Asmin se raspitivao o Staniji, odgovor mu se nikako nije svideo! (VIDEO)

Zadruga

SKLOPILI DOGOVOR! Janjuš, Filip i Bora sklopili dogovor, osmislili urnebesan ZADATAK! (VIDEO)

Zadruga

Skandal u najavi: Filip priznao sve o flertu sa Teodorom, ona ništa ne dematuje! Bebica na ivici nervnog sloma (VIDEO)

Zadruga

Ništa to ne znači, i ja sam bio veren: Đukić se osvrnuo na Bebičinu i Teodorinu veridbu, primetio da je ona PUNA STRAHOVA, pa priznao: Mnogo mi je čud