OGOVARANJE NA NIVOU! Dača i Teodora opleli po cimerima, a onda joj sasuo sve u facu: Mislio sam da će veridba promeniti sve! (VIDEO)

Trač partija.

Teodora Delić i Danilo Dača Virijević osamili su se ispred izolacije i žestoko izogovarali cimere. Onda joj je Dača sasuo sve što misli o njoj, Bebici i njihovoj veridbi.

- On napolju ima dvoje dece, poraćše, gledaće sve te stvari, a ti imaš 24 godine, za dve godine te niko neće dati. Ja njemu kažem neke stvari iskreno. Mislio sam da će veridba da promeni sve, da si sad verena, rekla si Da čoveku za budućnost, a onda kažeš da ne vidiš budućnost s njim, meni je sve jasno - rekao je Dača.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.