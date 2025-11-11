NE DOZVOLJAVAM DA MI PAMETUJEŠ! Vanja odbrusila Asminu, neće da mu ćuti! (VIDEO)

Ima i ona šta da kaže.

Goca Džehverović pitala je Vanju Prodanović da li je njenu štiklu našla u šminkernici, a ona nije znala šta da joj odgovori.

Potom je Asmin Durdžić rešio da joj dodeli kaznene zadatke, ali Vanja se nije dala.

- Ja sam se javila šta ću da sredim, ti me ostavi na miru - rekla je Vanja.

- Garderober - povikao je Asmin.

- Ne dozvoljavam ti da mi pametuješ, moje stvari nisu u garderoberu, ja sam u radionici, ne maltretirajte me više. Ja ćutim, ispadam debil - odbrusila mu je Vanja.

- Garderober za kaznu - ponovio je Durdžić.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.