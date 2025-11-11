KONAČNO PROGOVORILA: Teodora otvorila dušu o odnosu sa Filipom, Bebica prolio GORKE SUZE zbog njenih reči! (VIDEO)

AKTUELNO

Zamršen odnos!

Naredno pitaje tokom Igre istine Sofija Janićijević je postavila Mileni Kačavendi.

- Šta misliš o svemu što sam pitala Luku i njegovom odgovoru? - upitala je Sofija.

- Mislim da je pitanjue na mestu, ali on ćuti jer zna da je sve jasno. Luka je iskoristio Aneli u prošloj sezoni za popularnost. Ona je zavodljiva, lepa žena, što se nekom ne bi dopala? On je taj koji je nju pikirao nakon što se vratio u rijaliti prošle godine. Bebice, da li imaš da kažeš nešto o odnosu Teodore i Filipa? - upitala je Kačavenda.

- Ne mogu - rekao je Bebica i krenuo da plače.

- Dobro, Teodora, ako skupiš herca i odlučiš da preduzmeš naredni korak, da li ćeš ući u odnos sa Filipom? - upitala je Kačavenda.

- Ja sam pričala sa Filipom sinoć, sve najbolje mislim o njemu. Ja sa Bebicom nisam sad, rekla sam da ja želim da budem sad malo slobodna, da mi da da budem slobodna - rekla je Teodora.

- Da li mislip da Bebica igra na kartu žrtve za išijadikus, samo da bi se sažalila na njega? - upitala je Kačavenda.

- Za išijadikus da, jer je uvek bio loše kad smo se rastajali. Mislim da mu jeste teško, ali ne želim da imam procene šta će dalje biti - kazala je Teodora.

