PREKIPELO MU: Nakon što je saznao detalje dopisivanja Anđela i Milice, Terza se OBRATIO bivšoj, poručio joj samo jedno! (VIDEO)

Pobesneo!

Tokom Igre istine, povela se tema o dopisivanju Milice Veličković i Anđela Rankovića.

- Mislim da ne može Anđelo da bude ovde gori od Milice, da se razumemo - kazao je Janjuš.

- Mogao si da sprečiš to dopisivanje kad je krenulo - kazao je Ivan.

- Nije ona mene sama cimala, niti sam samo ja nju. To naše dopisivanje je krenulo nakon što se ona porodila - rekao je Anđelo.

- Ja samo želim da kažem da Milica treba da prestane da se ponaša kako se ponaša, da mi brani da vidim dete, šta sam ja uradio, šta? Ja sebe ne perem, radio sam sve transparentno, ali zašto onda ja ne mogu da viđam dete kad treba?! Niko nije svetac ovde, niko neće moralisati, svi imaju mrlje - kazao je Terza.

