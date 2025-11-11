Danas je izgledalo kao ljubomorisanje: Dača hoće da zna šta Anita hoće od Alibabe, sumnja da sa njim tera inat Anđelu! (VIDEO)

Trač partija!
Danilo Dača Virijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović u odabranima. On je posumnjao da pobednica "Elite 7" koristi Asmina Durdžića da bi bivšeg dečka Anđela Rankovića pravila ljubomornim.
- Ispada da ja njega jurim, a ne jurim ga. Neka onda imenuje ko su - rekla je Anita.
- Nije on mislio na tebe, nego je to rekao zbog nje - dodao je Dača.
- Ona se njemu sviđa - govorila je Anita.
- I on njoj. Znaš ti koliko ja stvari znam... Njoj se sviđa svako ko je u temi - pričao je Dača.
- Vidim da je odustala od Filipa i Lukice. A Stanija? - dodala je Anita.
- Ona mu je nešto posebno. Ti u inat Anđelu radiš danas sa Asminom? Bilo ti je neprijatno, a nastavila si u inat - rekao je Dača.
- Rekla sam mu da ćemo da pričamo posle, neću da to Anđelo sluša. Ja sa Asminom imam skor okej komunikaciju, ne muvamo se mi - dodala je Anita.
- Danas je izgledalo malo kao ljubomorisanje - rekao je Dača.
- Ispao je đubre, ali mi Mina kaže da nije mislio na mene - pričala je Anita.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić