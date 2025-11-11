AKTUELNO

Danas je izgledalo kao ljubomorisanje: Dača hoće da zna šta Anita hoće od Alibabe, sumnja da sa njim tera inat Anđelu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Danilo Dača Virijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović u odabranima. On je posumnjao da pobednica "Elite 7" koristi Asmina Durdžića da bi bivšeg dečka Anđela Rankovića pravila ljubomornim.

- Ispada da ja njega jurim, a ne jurim ga. Neka onda imenuje ko su - rekla je Anita.

- Nije on mislio na tebe, nego je to rekao zbog nje - dodao je Dača.

- Ona se njemu sviđa - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- I on njoj. Znaš ti koliko ja stvari znam... Njoj se sviđa svako ko je u temi - pričao je Dača.

- Vidim da je odustala od Filipa i Lukice. A Stanija? - dodala je Anita.

- Ona mu je nešto posebno. Ti u inat Anđelu radiš danas sa Asminom? Bilo ti je neprijatno, a nastavila si u inat - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam mu da ćemo da pričamo posle, neću da to Anđelo sluša. Ja sa Asminom imam skor okej komunikaciju, ne muvamo se mi - dodala je Anita.

- Danas je izgledalo malo kao ljubomorisanje - rekao je Dača.

- Ispao je đubre, ali mi Mina kaže da nije mislio na mene - pričala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

