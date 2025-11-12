AKTUELNO

Zadruga

Au, kakvo poniženje: Filip priznao da mu je neprijatno od Bebice, Teodora se posprdala sa bivšim verenikom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otpisala ga!

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su ispred kazina, a on je priznao da mu je neprijatno od Nenada Macanovića Bebice da joj prilazi.

- Glupo mi je tu - rekao je Filip.

- Vidim, svaku put samo prođeš - smejala se Teodora.

pročitajte još

Skandal nad skandalima! Dača otkrio da Maja ne pozdravlja drugaricu već bivšeg sve vreme OVIM ZNAKOM, Asmin podivljao: Znam ja ko je to, to je Staniji

- Nemoj da se smeješ - dodao je Filip.

- Je l' si pijan? - pitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo ću da pijem polako - rekao je on.

- Što? - dodala je Teodora.

pročitajte još

Zna šta hoće! Đukić pred Teodorom stavio Miljani granicu, pa priznao: Nosim AM (VIDEO)

- Nisam jeo - rekao je Đukić.

- Ma pij, opusti se - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Haos u programu uživo, uključila se Miljana Kulić! Brutalno napala Ivana, najavila mu TUŽBU: Željko ga ne zanima, neće imati kontakt sa nama! (VIDEO)

Zadruga

AU, KOJE PONIŽENJE! Teodora srozala Bebičin ego u PROVALIJU, nazvala ga njenim potrčkom, a onda mu otkrila s kim se MUVALA na njegove oči! (VIDEO)

Domaći

AU, KAKVO PONIŽENJE ENE ČOLIĆ! Peja priznao da je preterano napadna, pa se betonskim blokovima ogradio od nje: KUPUJEM MIR! (VIDEO)

Zadruga

AU, KAKVO PONIŽENJE! Miladin proglasio Saru Stojanović devojkom za JAVNU KUĆU, ona prebledela (VIDEO)

Zadruga

Filip je idealan da je skloni od Bebonija! Ivan Marinković navija da se Teodora SMUVA sa Đukićem! (VIDEO)

Zadruga

Au, kakvo poniženje! Luka sprdačinom ponovo ukanalio Aneli, Janjuš uveren da ga Ahmićeva i dalje voli! (VIDEO)