Au, kakvo poniženje: Filip priznao da mu je neprijatno od Bebice, Teodora se posprdala sa bivšim verenikom! (VIDEO)

Otpisala ga!

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su ispred kazina, a on je priznao da mu je neprijatno od Nenada Macanovića Bebice da joj prilazi.

- Glupo mi je tu - rekao je Filip.

- Vidim, svaku put samo prođeš - smejala se Teodora.

- Nemoj da se smeješ - dodao je Filip.

- Je l' si pijan? - pitala je Teodora.

- Ovo ću da pijem polako - rekao je on.

- Što? - dodala je Teodora.

- Nisam jeo - rekao je Đukić.

- Ma pij, opusti se - dodala je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić