Au, kakvo poniženje: Filip priznao da mu je neprijatno od Bebice, Teodora se posprdala sa bivšim verenikom! (VIDEO)

Otpisala ga!
Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su ispred kazina, a on je priznao da mu je neprijatno od Nenada Macanovića Bebice da joj prilazi.
- Glupo mi je tu - rekao je Filip.
- Vidim, svaku put samo prođeš - smejala se Teodora.
- Nemoj da se smeješ - dodao je Filip.
- Je l' si pijan? - pitala je Teodora.
- Ovo ću da pijem polako - rekao je on.
- Što? - dodala je Teodora.
- Nisam jeo - rekao je Đukić.
- Ma pij, opusti se - dodala je ona.
Autor: A. Nikolić