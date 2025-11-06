AKTUELNO

Zadruga

Filip je idealan da je skloni od Bebonija! Ivan Marinković navija da se Teodora SMUVA sa Đukićem! (VIDEO)

Navija za njih.

Sledeći gost u emisiji radija "Amnezija" je Ivan Marinković, koji je došao maskiran.

- Motiv za ovo mi je bila Teodoricina i Bebicina mama - rekao je Ivan pri ulasku aludirajući na majku Teodore Delić.

Potom je počeo da da komentariše njene emocije.

- Teodora je zatočena u ovom odnosu, kad nije sa Bebicom on je u poletu, on će sad da je pusti par dana, a onda će da je progoni, kao psihopata, da je uhodi. Onda ona ne može da izdrži i onda će da popusti. Mislim da je Filip idealan da je malo skloni od tog odnosa. Ovaj prsten će da bude teret koji će da skine. Da bi Teodora svoje emocije prema Filipu pokazala mora da se oslobodi Bebonija. Ona taman krene, a on je ponovo uvuče - rekao je Ivan.

- Ona ima strah, traumu - upitao je Đukić.

- Naravno da ima traumu. Mislim da se njoj sviđa Filip, sviđao joj se i Gačić, isto je bio kul - rekao je Marinković.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

