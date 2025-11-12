AKTUELNO

Zadruga

Od danas ni Bora Santana: Alibaba zabranio Aniti da se grli sa drugim muškarcima! (VIDE)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukao od ljubomore!

Asmin Durdžić zabranio je Aniti Stanojlović da se grli sa drugim muškarcima, a ona se nije mnogo bunila, već je pristala na njegove zabrane.

- Pa i ne grli me svako - rekla je Anita.

- Ne treba niko da te grli - dodao je Asmin.

pročitajte još

Nije mogao da se suzdrži! Bata Laki i Nadica Ademov doveli Bebicu do suza, on uplakan izleteo iz kazina (VIDEO)

- Što? - pitala je ona.

- Ja tako kažem. Ne smeš da daješ pristup svakome da te grli. Ti se sa Borom ne družiš upoznala si ga pre tri dana - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa i tebe sam - rekla je Anita.

- Da li se grlimo? Ja te poštujem - dodao je Durdžić.

pročitajte još

Hej mala, malena, srce si mi zavela: Đukić naručio pesmu od Bata Laki benda, ove stihove posvetio Teodori?! (VIDEO)

- Ti si zauzet - poručila je ona.

- To nema veze. Moraš da budeš neosvojiva tvrđava - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo me Bora grli - rekla je ona.

- Od danas ni Bora - poručio je Durdžić.

- Ne kapiram te - rekla je Anita

pročitajte još

Odabrao sam tebe: Alibaba priznao Aniti da bi sa njom bio u vezi! (VIDEO)

- Samo reci: "U redu" - dodao je Asmin.

- U redu - rekla je ona.

- Držim te za reč - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Luka na aparatima: Toša se udružio sa Janjušem i pomogao mu da za Aneli zapeva njihovu pesmu! (VIDEO)

Zadruga

SVAKA BI MU SE UVUKLA U KREVET: Ena ušla u crveno nakon saznanja da joj Aleksandra radi iza leđa sa Pejom, pa prosula žestoke uvrede! (VIDEO)

Zadruga

JANJUŠ PROKLJUČAO OD BESA: Aneli ga uporedila sa Asminom, on pred svima ZAURLAO na nju! (VIDEO)

Zadruga

KLJUČA OD BESA! Janjuš ne zna gde udara nakon HAOSA sa Aneli, progovorio o njenoj TRUDNOĆI! (VIDEO)

Zadruga

Gori od ljubomore! Ena i Mateja istakli da će zauvek biti prijatelji, Peja zapenio od sujete: Svi su ispred mene... (VIDEO)

Domaći

Nisam znao da mu pereš veš: Terza doživeo pomračenje zbog Alibabe i Mine! Sve više sumnja da im služi kao paravan, urliče na sav glas (VIDEO)