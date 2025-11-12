Od danas ni Bora Santana: Alibaba zabranio Aniti da se grli sa drugim muškarcima! (VIDE)

Pukao od ljubomore!

Asmin Durdžić zabranio je Aniti Stanojlović da se grli sa drugim muškarcima, a ona se nije mnogo bunila, već je pristala na njegove zabrane.

- Pa i ne grli me svako - rekla je Anita.

- Ne treba niko da te grli - dodao je Asmin.

- Što? - pitala je ona.

- Ja tako kažem. Ne smeš da daješ pristup svakome da te grli. Ti se sa Borom ne družiš upoznala si ga pre tri dana - govorio je Asmin.

- Pa i tebe sam - rekla je Anita.

- Da li se grlimo? Ja te poštujem - dodao je Durdžić.

- Ti si zauzet - poručila je ona.

- To nema veze. Moraš da budeš neosvojiva tvrđava - govorio je Asmin.

- Samo me Bora grli - rekla je ona.

- Od danas ni Bora - poručio je Durdžić.

- Ne kapiram te - rekla je Anita

- Samo reci: "U redu" - dodao je Asmin.

- U redu - rekla je ona.

- Držim te za reč - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić