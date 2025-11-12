Od danas ni Bora Santana: Alibaba zabranio Aniti da se grli sa drugim muškarcima! (VIDE)

Pukao od ljubomore!
Asmin Durdžić zabranio je Aniti Stanojlović da se grli sa drugim muškarcima, a ona se nije mnogo bunila, već je pristala na njegove zabrane.
- Pa i ne grli me svako - rekla je Anita.
- Ne treba niko da te grli - dodao je Asmin.
- Što? - pitala je ona.
- Ja tako kažem. Ne smeš da daješ pristup svakome da te grli. Ti se sa Borom ne družiš upoznala si ga pre tri dana - govorio je Asmin.
- Pa i tebe sam - rekla je Anita.
- Da li se grlimo? Ja te poštujem - dodao je Durdžić.
- Ti si zauzet - poručila je ona.
- To nema veze. Moraš da budeš neosvojiva tvrđava - govorio je Asmin.
- Samo me Bora grli - rekla je ona.
- Od danas ni Bora - poručio je Durdžić.
- Ne kapiram te - rekla je Anita
- Samo reci: "U redu" - dodao je Asmin.
- U redu - rekla je ona.
- Držim te za reč - rekao je Asmin.
Autor: A. Nikolić