Volela bih da je ovako lagan i drugim danima: Teodora ne krije da je odlepila za Filipom, udrženim snagama rešavaju Lukine ljubavne jade (VIDEO)

Sevaju varnice!

Teodora Delić i Filip Đukić rešavali su ljubavne jade Luke Vujovića, nakon žestoke svađe koju je imao sa Aneli Ahmić.

- Ti imaš taj slučajan flert. Videla sam da se gledaš sa Anitom. Znam da ti taj tip nije interesna sfera - rekla je Teodora.

- Ne, ona je bila sa Filipom - dodao je Luka.

- Znam da ti je lakše da budeš grešnik, nego paćenik - govorila je Delićeva.

- Ja sam najgori muškarac, loš sam čovek i to je to - pričao je Luka.

- Ja njega znam, on nije zlonameran. On je uvek k*njao sa svima, on upozna i nekog i priča sve i o svemu - govorio je Filip.

- Šta se dešava sa Bebicom? - pitao je Luka.

- Ništa - rekla je ona.

- Filip ništa nije rekao osim da mu se sviđam. Ja bih volela da je ovako lagan i drugim danima - rekla je Teodora.

- Tek pričamo jedan dan - dodao je Luka.

- Moram da ispričam šta se desilo, sedi Bebica na krevetu, Asmin sa jedne strane, Anđelo sa druge. Kaže njemu Asmin: "Moraš da je držiš na distanci, pokaži da si srećan i drži to sebe" - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić