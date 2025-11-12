Od izbora za Miss ili pak, kasnije?! Đukić i Teodora uradili retrospektivu, on se sklonio od nje zbog Bebičinih pogleda (VIDEO)

Biće haosa?!
Bata Laki bend nastavio je da pravi atmosferu u Eliti za pamćenje, a za to vreme, Filip Đukić i Teodora Delić su porazgovarali u kazinu.
- Kad si ti primetio - pitala je Teodora.
- Od početka - rekao je Đukić.
- Od izbora za Miss - rekla je Teodora.
- Pa da, je l' istina?! Posle izbora - rekao je Filip.
- Šta hoćeš ti, priznanje, pa posle... - rekla je Teodora.
- Ne bre. Da li si bila u situaciji da se gledaš s nekim dva meseca i da sada pričaš - rekao je Đukić.
- Ja sam rekla da nisam bila u toj situaciji - rekla je Teodora.
- Vidiš da gleda Bebica, glupo mi je - rekao je Đukić.
- Dobro, i?! Meni je još gore - rekla je Teodora.
Autor: Nikola Žugić