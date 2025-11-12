Ne može da ga obuzda! Bebica rešen da gleda u Teodoru dok mu se ne zgadi, Anđelo daje sve od sebe da ga smiri (VIDEO)

Šok ponašanje!

Nenad Macanović Bebica prošetao je dvorištem sa Anđelom Rankovićem, koji ga je sve vreme smirivao i tešio.

- Kraj brate, gotovo. Mislim da nema potrebe da te zanima šta se dešava, da gledaš, da vidiš, da pogledaš, nema potrebe. Hajmo levo - rekao je Anđelo.

- Ma neću, idem ovamo - rekao je Bebica.

- Eto vidiš, šta će ti to da obezbeđenje misli nešto - rekao je Ranković.

- Sad ću da gledam namerno dok mi se ne zgadi - rekao je Bebica.

- Nemoj da gledaš, odmah moraš samog sebe da nateraš da ti se zgadi osoba i da ti proradi bes, ali ne kao agresija, nego da budeš ljut - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić