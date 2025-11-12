AKTUELNO

Zadruga

Ne može da ga obuzda! Bebica rešen da gleda u Teodoru dok mu se ne zgadi, Anđelo daje sve od sebe da ga smiri (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok ponašanje!

Nenad Macanović Bebica prošetao je dvorištem sa Anđelom Rankovićem, koji ga je sve vreme smirivao i tešio.

pročitajte još

Ne skida pogled s nje! Đukić poljubio Teodoru pred Bebicom, on menja boje poput semafora (VIDEO)

- Kraj brate, gotovo. Mislim da nema potrebe da te zanima šta se dešava, da gledaš, da vidiš, da pogledaš, nema potrebe. Hajmo levo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma neću, idem ovamo - rekao je Bebica.

- Eto vidiš, šta će ti to da obezbeđenje misli nešto - rekao je Ranković.

pročitajte još

Od izbora za Miss ili pak, kasnije?! Đukić i Teodora uradili retrospektivu, on se sklonio od nje zbog Bebičinih pogleda (VIDEO)

- Sad ću da gledam namerno dok mi se ne zgadi - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da gledaš, odmah moraš samog sebe da nateraš da ti se zgadi osoba i da ti proradi bes, ali ne kao agresija, nego da budeš ljut - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Svakoj sreći presudi neko treći: Bebica se skamenio od tuge i bola, ne skida pogled s Filipa i Teodora! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)

Zadruga

Ne zna šta ga je snašlo! Luka se nervozno vrti u krug, sve zanima o čemu razmišlja (VIDEO)

Zadruga

DAJE SVE OD SEBE DA GA ZAVEDE?! Lejdi Di uživa u vrelom plesu sa Lakićem, on se trudi da ne gleda tamo gde ne treba! (VIDEO)

Domaći

URLIČE NA SVE STRANE! Ša ne prestaje da DIVLJA, poručio Mioni da ga je PRODALA, Jovanovićeva dala sve od sebe da ga smiri! (VIDEO)

Zadruga

Teško se nosi s istinom: Bebica kivan na Teodoru jer ga laže, ona dala sve od sebe da ga uveri da će se promeniti! (VIDEO)

Zadruga

Drama u kazinu! Aneli saznala za šuškanja, zabranila Luki da nosi kačket i naočare, pa ga izmarširala (VIDEO)