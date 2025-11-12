Kačavenda najavila haos: Vanja Živić joj se zamerila, sprema joj šut-kartu! (VIDEO)

Drama!

Milena Kačavenda otkrila je Danilu Dači Virijeviću da je njenom druženju sa Vanjom Živić došao kraj.

- Aneli i Asmin su bili zajendo kod Drveta večeras. U diskoteci je haos - rekao je Dača.

- Ovaj (Janjuš) je nestao... U pabu, tamo je Jakšićka - dodala je Milena.

- Da znam za sutra - rekao je Dača.

- Vanja me je nap*šila, prvo sam mislila da je petak. Ne zanima me, neću ni u radio da dođem. Neću da dajem na značaju ljudima. Ona mi stavila da joj p*šim k*rac - pričala je Milena.

- Rekla mi je da ste joj smislile nešto da se izblamira - rekao je Dača.

- Neću ni da pričam, sutra rešavam sve kad ustanem. Ako je ovo zadatak to neće valjati jer sa mnom nema ovih zaj*bancija - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić