Sukob za sukobom! Miljana Kulić dočekala svoje, pa natrljala na nos sve Bebici (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica šetao je po sobi, te je tako ušao u sukob sa Miljanom Kulić.

- Ko ti se smeje u facu?! Nema šta ti da me pitaš, ja sa tobom nemam komunikaciju, ti si za mene nisi u rijalitiju, kapiraš - rekao je Bebica.

- Ni ti za mene, sve se vraća, sve se plaća, svima sve po zasluzi. Ti znaš kome si uzimao novac, ali nije Teodora kriva, je*iga, ko te je*e, možda sam i ja plakala za tobom - rekla je Miljana.

- To je okej, možda, sve po zasluzi, to si lepo rekla - rekao je Bebica.

- Ako ti kažem skloni se da prođem, ne možeš meni tak da se obraćaš. Ja sam te napravila, kako te zovu ovde?! Bebica, zovu te Bebica - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić