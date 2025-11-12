AKTUELNO

Ti si najveći blam: Terza iz petnih žila urla na Minu, haos u spavaćoj sobi! (VIDEO)

Najavio joj karambol!

Borislav Terzić Terza žalio se Danilu Dači Virijeviću na ponašanje Mine Vrbaški, a onda je otišao u spavaću sobu i nju napao.

- Je l' sam se ponašao normalno? Neka mi da posteljinu, evo spavam u pabu kao ker. Nju boli k*rac. Od sutra će da vide kako se rijaliti igra kad krenem da lomim od jedne do druge, pa do pete - govorio je Terza.

- Ti ovo sve radiš namerno, jasno mi je - rekla je Mina.

- Dača je rekao da treba sramota da te bude jer nisam nikoga dirao - govorio je Terza.

- Lažeš da je Dača to rekao - rekla je Mina.

- Tebi je bitan rijaliti, Luka i Aneli. Video sam kakav odnos imaš sa mnom, tebe boli k*rac - dodao je on.

- Ti alkohol voliš više od svega. Videli su te kako piješ, rekla mi je i Zorica - rekla je Mina.

- Boli me k*rac za vas. Ko ste vi meni? Što nisi rekla pre žukre? Vi ste najveći blamovi. Sve ti radiš, ti si najveći blam - vikao je Terza.

