AKTUELNO

Zadruga

Cvrkuću kao deca! Teodora i Đukić nastavljaju sa flertom, ne skidaju osmeh s lica: Znaš kako si lepša bez šminke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Teodora Delić i Filip Đukić ostali su sami u izolaciji, te su tako nastavili tamo gde su stali - sa flertom.

pročitajte još

Ti si najveći blam: Terza iz petnih žila urla na Minu, haos u spavaćoj sobi! (VIDEO)

- Au brate, šta se meni dešava?! Kažu da ćeš da me izj*beš i šutneš, a znaš šta je najjače, znaš ko to kaže - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš kako si lepša bez šminke, ne znam, lepa si - rekao je Đukić.

- Pričaju svi da ćeš da me izj*beš i šutneš - rekla je Teodora.

pročitajte još

Ori se Bela kuća! Bebica ponovo zaratio sa Teodorom, ona zaurlala na njega (VIDEO)

- Ja tebe da izj*bem?! Je l' sam te smarao u bilo kom kontekstu - pitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ne...Realno, opušteniji si i otvoreniji kada popiješ - rekla je Teodora.

- Pa brate ne mogu, kada god hoću da ti priđem, tu je Bebica negde - rekao je Filip.

pročitajte još

Sukob za sukobom! Miljana Kulić dočekala svoje, pa natrljala na nos sve Bebici (VIDEO)

- To će uvek biti tako, sve dok smo u ovom prostoru...Ne, majke mi, žao mi je, ali s obzirom da mu je već dobro, mislim da će Milenino pitanje istinito, a to je: "Da li misliš da igra na kartu žrtve" - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ti ne odgovoriš?! - rekao je Đukić.

pročitajte još

Nije mogla da prećuti! Teodora čula šta Bebica priča okolo, pa ga oduvala za sva vremena (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ulazim kao Dačo, a ne... Dušica otkrila kako gleda na buduće cimere, Mića iskren kao i uvek (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Vraća se u Kruševac bez glasova! Ognjen (20) doživeo potpuno fijasko, Bosanac mu sasuo sve u lice (VIDEO)

Zadruga

NE BEŽE OD ČINJENICA! Teodora otkrila kako se osećala kada je saznala da je Kačavenda legla preko Bebice i POLJUBILA GA, Macanović priznao da njima CV

Zadruga

On je kivan ne mene, ne znam zašto: Karić UPOZORIO Matoru da ne ide predaleko u mešanju u odnos Anđele i Gastoza kako ne bi prošla kao on (VIDEO)

Zadruga

Ne stidim se nijednog odnosa: Aneli progovorila o uspomenama, a onda je Luka otkrio kako je reagovao kada je ugledao njene momente s Matejom (VIDEO)

Zadruga

Sofi progovorila o odnosu sa Gastozom, odgovorila na njegove prozivke, a onda je gledalac ŠOKIRAO sve: Ja sam čekao zbog Branke, ti si za Kačavendu LE