Cvrkuću kao deca! Teodora i Đukić nastavljaju sa flertom, ne skidaju osmeh s lica: Znaš kako si lepša bez šminke (VIDEO)

Iskreni do koske!

Teodora Delić i Filip Đukić ostali su sami u izolaciji, te su tako nastavili tamo gde su stali - sa flertom.

- Au brate, šta se meni dešava?! Kažu da ćeš da me izj*beš i šutneš, a znaš šta je najjače, znaš ko to kaže - rekla je Teodora.

- Znaš kako si lepša bez šminke, ne znam, lepa si - rekao je Đukić.

- Pričaju svi da ćeš da me izj*beš i šutneš - rekla je Teodora.

- Ja tebe da izj*bem?! Je l' sam te smarao u bilo kom kontekstu - pitao je Đukić.

- Naravno da ne...Realno, opušteniji si i otvoreniji kada popiješ - rekla je Teodora.

- Pa brate ne mogu, kada god hoću da ti priđem, tu je Bebica negde - rekao je Filip.

- To će uvek biti tako, sve dok smo u ovom prostoru...Ne, majke mi, žao mi je, ali s obzirom da mu je već dobro, mislim da će Milenino pitanje istinito, a to je: "Da li misliš da igra na kartu žrtve" - rekla je Teodora.

- Što ti ne odgovoriš?! - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić