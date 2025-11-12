AKTUELNO

Zadruga

MAJSTOR SVOG ZANATA: Nadica Ademov oduševila učesnike Elite, ostavila dubok trag svojim RASKOŠNIM GLASOM i napravila noć za pamćenje!

Ostavila sve bez daha, kako stasom, stako i glasom!

Svaki utorak u Eliti rezervisan je za dobar provod i uživanje učesnika. Za dobru atmosferu tokom protekle žurke, bila je zadužena pevačica Nadica Ademov, koja je svojim raskošnim glasom oduševima učesnike i postarala se da svi trenutak bude poseban, a energija na najvišem mogućem nivou.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored nje, za dobar provod je bio zadužen i Bata Laki bend. Ono što je sasvim sigurno je da su takmičarima sve muzičke želje ispunjene, što je dovoljan znak da su Nadica i Bata Laki majstori svog zanata i s pravom jedni od najtraženijih na našoj javnoj sceni.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

