Drvo mudrosti pozvalo je Daču Virijevića u Rajski vrt, kako bi prokomentarisao aktuelna dešavanja u Beloj kući.

- Dačo, može se reći na neki način da si mi ostao dužan, kad su infomracije u pitanju - kazalo je Drvo.

- Drvence, istina je to. Moram da kažem da je sve počelo od žurke, kada su Asmin i Anita imali svađu, pa mu je ona prebacila jer on ima komunikaciju sa Majom. Takođe mu je zamerila jer Maju redovno hvali. Asmin je, naravno, tokom žurke davao Maji piće, smeškali su se jedno drugom. Svakog utorka su sve prisniji i prisniji. E, onda, kada smo došli kod Drveta, on je želeo da vidi Majinu reakciju na njegovu bliskost sa Anitom. Kako je on bio prisniji sa Anitom, Maja je bila sve uznemirenija. Maja je izlazila da puši cigaretu nekoliko puta, onda kada je Asmin bio ispred kazina sa Anitom. Maja je pobesnela zbog Asmina, imala je nalet ljubomore, to je činjenica. E, Maja je ta koja prikriva sebe, govoreći da je Asmin uhodi. Majina reakcija na Asmina je sve veća i veća. Nema više Lukice, nema Filipa, ne flertuje sa drugima. Maja je bila presrećna jer je Anita Asminu izljubomorisala na nju. Majina reakcija svakog utorka je sve jača i jača. Maja mi je u sobi meni rekla:''uhoda opet sve isto radi'', misleći na Asmina, a ja sam rekao da ću onda da mu kažem da te ne uhodi, ne sprema ti granu i donosi piće, a ona je rekla da mu ne govorim to. To nije Stanijina drugarica, tako se ne ponaša devojka kojoj se neko ne dopada, da se razumemo. Asmin mi je veoma čudan. Mislim da ga Stanija nije ostavila, ali da ona čeka svaki trenutak, samo da to uradi. Asminu sam rekao da njegovo ponašaje uveliko prelazi sve granice. Mislim da time što govori Asmin često da se samo igra, kada je reč o njegovom odnosu sa ženama ovde, zapravo njegova velika greška, iskreno da kažem. Već mi njegov odnos liči na neko dopadanje, kada je reč o odnosu sa Majom - rekao je Dača.

