Ne može da se sastavi: Bebica roni gorke suze i gleda uspomene njega i Teodore! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nekad je bilo lepo!

Nenad Macanović Bebica jutros je u Rajskom vrtu kod Drveta mudrosti priznao da su mu jedini prijatelji Milena Kačavenda i Anđelo Ranković, te je upravo zato on sada i sedeo sa Milenom kako bi mu bilo lakše.

Foto: TV Pink Printscreen

Nenad nije mogao da suzdrži svoje suze kojima danima unazad potapa imanje u Šimanovcima, a on je sada uzeo album sa uspomenama njega i Teodore Delić i sve vreme pomno posmatrao.

- Je l' moguće ovo? - upitao je Bebica kroz suze.

- Moguće moj Bebice, koje su ovo muke - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

