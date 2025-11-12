AKTUELNO

Zadruga

Niko te neće sprdati da si "utorak": Bebica rešio da sve uradi za Teodoru, ona hladna kao led! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bori se za nju!

Teodora Delić završila je gostovanje u ''Radio Amneziji'', te je krenula nazad kada je presreo Nenad Macanović Bebica koji je krenuo da joj dobacuje zbog čega je ona poludela.

- Sad ćeš da čuješ kako se odgovara - rekao je Bebica.

- Šta mi pretiš? Šta je bilo? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ćeš da čuješ kako se govori. Neću dozvoliti da te iko sprda i vređa kao Filip i poručuje ove pesme. Niko te neće sprdati da si utorak i sreda, svima ću im j*bati mater jer ću poginuti za tebe - rekao je Bebica.

