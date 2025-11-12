Alibaba zaurlao iz petnih žila: Ubeđen da su Bebica i Teodora smislili paklenu igru s Đukićem, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića koji je progovorio o Teodori Delić i posvađao se s njom.

- Ja ne podnosim lažove, Teodora se i Bebica imaju igru sa Đukićem da ga koriste za rijaliti. Ne mogu da verujem da ona neće da promeni mesto sedenja - rekao je Alibaba.

- Šta je s tobom? Naravno da ukoliko Filip i ja uđemo u vezu da ću se skloniti - rekla je Teodora.

- Ja vidim da se igrate, ne volim folirante - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić