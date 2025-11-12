AKTUELNO

Zadruga

Pala mu roletna: Luka žestoko odbrusio Aneli i isponižavao je pred svima, odnos im na sve tanjem ledu! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Luku Vujovića i Aneli Ahmić koji su progovorili o svojoj svađi.

- Šta se desilo s vama? - upitao je Bora.

- On kad popije, ponaša se detinjasto. Zamisli da odemo na neki koncert i on gađa pevača salvetom, to mi je stvarno glupo apsolutno - rekla je Aneli.

- To je laž, ja sam se smejao sa klavijaturistom i ona je odmah skočila. Ja sam najgori, ja sam detinjsta, ja sam manipulator i tako dalje - rekao je Luka.

- On je rekao da mu se gadim, rekao da do kraja života ne želi da bude sa mnom i skinuo mi prsten. On je doslovno nasrnuo na mene, a njegovo ponašanje je zbog alkohola katastrofalno - rekla je Aneli.

- Kad sam ti rekao uvrede u diskoteci? - upitao je Luka.

- Sve vreme si me vređao, nadam se da će biti klipovi u četvrtak - rekla je Aneli.

- Ovako sa mnom više ne može, ima još adresa tamo. Ja ne pričam šta je ona meni rekla sinoć, sve što kaže je slagala. Zamisli da ona od toga napravi haos i svađu, sve laže i izmišlja - rekao je Luka.

Autor: N.Panić

