Odmah mu se požalila: Teodora do detalja prepričala Đukiću svoj razgovor s Bebicom, on je svojim odgovorom ostavio bez teksta! (VIDEO)

Prenela mu sve do detalja!

Filip Đukić i Teodora Delić odmah su počeli da ćaskaju čim je on stigao u izolaciju, a Delićeva je ovu priliku iskoristila da prenese Đukiću do detalja svoj razgovor s Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kako me iznervirao Asmin, zamisli ti kako sam ja koju uvek boli k*rac šta ko kaže, tad sam doletela do radija - rekla je Teodora.

- To namerno da te pogura - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, ali meni priča da vidi da smo ti i ja odlepili jedno za drugim i onda dođe u radio i kaže da mi igramo igru s tobom. Još ja tebe pitam da li ti misliš, a ti zablenut - rekla je Teodora.

- Ne sećam se da si me pitala, majke mi - rekao je Đukić.

- Zamisli da mi je Bebica rekao da želiš samo da me izj*beš i šutneš, a on neće da dozvoli da neko piša po meni i vređa me - rekla je Teodora.

- Ko te vređa? - upitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma on lupa gluposti - rekla je Teodora.

- Smorio se čovek, šta da radimo? - upitao je Đukić

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

