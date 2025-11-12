Isparava na alkohol i piletinu: Bora počeo Jakšićki da se jada zbog problema s Anastasijom, ona umire od smeha! (VIDEO)

Hit!
Bora Santana jadao se Aleksandri Jakšić na probleme s Anastasijom Brčić, zbog čega mu je ona dala savet da je više ne vređa. Ubrzo posle toga je Santana promenio temu i počeo da ljubomoriše Aleksandri na Janjuša, a njoj je sve odmah bilo jasno.
- Je l' si se zaljubio? - upitala je Jakšićka.
- Nisam, majke mi - rekao je Bora.
- Što se cimaš onda? - upitala je Jakšićka.
- Ma jok, svidela mi se i to, ali znaš šta je zaljubljivanje - rekao je Bora.
- Ma ne znam što se nerviraš onda - rekla je Aleksandra.
- Priča mi da ne može da mi oprosti kao što sam je vređao - dodao je Bora.
- Šta si joj rekao? - upitala je Jakšićka.
- Dva puta sam joj rekao da isparava na piletinu i na alkohol - rekao je Bora.
- Ružno je što pije - rekla je Jakšićka.
- Da joj nisam obezbedio, ne bi ni pila - rekao je Bora.
- Nemoj da je vređaš, to ti je devojka - rekla je Aleksandra.
- Nije mi to devojka, ti ne bi volela da mi bude - rekao je Bora.
- Meni je svejedno - rekla je Aleksandra.
- Ti si se bunila, ali sada masiraš nogice Janjušu - rekao je Bora.
- Idem pravo da idem dalje - rekla je Jakšićka.
- Naravno, boli mene uvo ako hoćeš i da ga ćapiš za onu stvar - dodao je Santana.
- Malo te čačnulo - rekla je Aleksandra.
- Ma kakvi me čačnulo, briga me - rekao je Santana.
Autor: N.Panić