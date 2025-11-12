AKTUELNO

Domaći

Pre sedam dana veridba, a sad već nova ljubav: Oglasio se Marko Đedović nakon Teodorine prevare, pa otkrio da bi joj Bebica nažalost i ovo oprostio!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Priznao da mu je žao Bebice!

Tema koja od prošle noći trese ceo region jeste odnos Teodore Delić i Filipa Đukića, koji su cele noći igrali prisno, a potom i zajedno završili u krevetu dok je Nenad Macanović Bebica prolio okean suza i sve vreme ih gledao tokom noći.

pročitajte još

Odmah mu se požalila: Teodora do detalja prepričala Đukiću svoj razgovor s Bebicom, on je svojim odgovorom ostavio bez teksta! (VIDEO)

Mi smo pozvali Marka Đedovića kako bi nam otkrio da li je iznenađen zbog ovakvog Teodorinog poteza i šta očekuje da će se ubuduće dešavati, obzirom da je pre svega on jako dobar Bebičin i Teodorin prijatelj.

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

pročitajte još

Posle ovog priznanja ništa neće biti isto! Oglasio se Đedović nakon razotkrivene afere Milice i Anđela, pa obelodanio celu istinu: Zivkaju ga trudne i

- Ne znam šta da ti kažem što se njih tiče, ovo nije kao prethodnih nekoliko puta, jer je otišlo korak dalje. Ja sam uvek njihovu vezu karakterisao kao fetiš vezu, jer nemam razumno objašnjenje za njihovo ponašanje u okviru iste. Ne znam šta da kažem, jako ružno - pre 7 dana veridba, sad nova ljubav. Ne znam zašto je Teodora pristala na veridbu ako tvrdi da joj se Đukuć sviđa već neko vreme. Jako ružno. Lepo raskinu i svako svojim putem. Ja kažem za postupak da je ružan, a da ulazim u to da li treba da budu zajedno, mislim da ne jer mi je bolesno da posle svega ovoga neko bude zajedno. Što je najgore, mislim da bi joj Bebica ovo oprostio. On, momak, nije glup uopšte, ali kada je ljubav u pitanju, ima ozbiljan defekt. Žao mi ga je - poručio je Marko Đedović za Pink.rs

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Filip Đukić

#Nenad Macanović Bebica

#Teodora Delić

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo joj nije prvi put: Anđelo uveren da je Jelena varala Ivana i ranije, dao svoj sud o opstanku sa Rajačićem! (VIDEO)

Zadruga

Šokantno: Majčica otkrio da je Jelena pre afere sa Urošem, bacila oko na njega! (VIDEO)

Domaći

Ti si moja velika ljubav, mnogo sam te voleo: Janjuš kao nikad otvorio dušu! Aneli zanemela zbog njegovog priznanja, Luka menja boje kao semafor! (VID

Zadruga

ONA JE OMILJENA OSOBA! Marko Đedović napravio presedan, pa pored svih prijatelja izabrao baš nju da boravi sedam dana u HOTELU! (VIDEO)

Zadruga

Bio sam spreman da ginemo zajedno: Mića ne krije koliko ga boli što mu je Anđela okrenula leđa, ovaj potez joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Zadruga

Žao mi je što nisam Željka video četiri godine: Ivana stiglo gorko kajanje zbog vremena koje nije proveo sa sinom, evo da li će ispraviti grešku! (VID