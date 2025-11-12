Pre sedam dana veridba, a sad već nova ljubav: Oglasio se Marko Đedović nakon Teodorine prevare, pa otkrio da bi joj Bebica nažalost i ovo oprostio!

Priznao da mu je žao Bebice!

Tema koja od prošle noći trese ceo region jeste odnos Teodore Delić i Filipa Đukića, koji su cele noći igrali prisno, a potom i zajedno završili u krevetu dok je Nenad Macanović Bebica prolio okean suza i sve vreme ih gledao tokom noći.

Mi smo pozvali Marka Đedovića kako bi nam otkrio da li je iznenađen zbog ovakvog Teodorinog poteza i šta očekuje da će se ubuduće dešavati, obzirom da je pre svega on jako dobar Bebičin i Teodorin prijatelj.

- Ne znam šta da ti kažem što se njih tiče, ovo nije kao prethodnih nekoliko puta, jer je otišlo korak dalje. Ja sam uvek njihovu vezu karakterisao kao fetiš vezu, jer nemam razumno objašnjenje za njihovo ponašanje u okviru iste. Ne znam šta da kažem, jako ružno - pre 7 dana veridba, sad nova ljubav. Ne znam zašto je Teodora pristala na veridbu ako tvrdi da joj se Đukuć sviđa već neko vreme. Jako ružno. Lepo raskinu i svako svojim putem. Ja kažem za postupak da je ružan, a da ulazim u to da li treba da budu zajedno, mislim da ne jer mi je bolesno da posle svega ovoga neko bude zajedno. Što je najgore, mislim da bi joj Bebica ovo oprostio. On, momak, nije glup uopšte, ali kada je ljubav u pitanju, ima ozbiljan defekt. Žao mi ga je - poručio je Marko Đedović za Pink.rs

Autor: N.Panić