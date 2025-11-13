Nisam imala koga drugog da pozovem: Anita priznala da joj je Anđelo pozajmio 200.000 dinara da bratu plati kockarski dug! (VIDEO)

On joj se odmah našao!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.
- Ko ti je pozajmio novac za brata kad ti je bilo najteže u životu? - glasilo je pitanje.
- Anđelo, nisam mogla da ne pomognem kao sestra u tom trenutku i jedina osoba kojoj sam mogla da se obratim je bio Anđelo - rekla je Anita.
- Ja sam joj poslao taj novac, odmah sam prosledio. Imao sam njen račun i vratila je kad je dobila - rekao je Anđelo.
Autor: N.Panić