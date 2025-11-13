AKTUELNO

Zadruga

Upalio veš mašinu na 90 stepeni: Luka daje sve od sebe da se opere od flerta s Miljanom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli će vas šokirati reakcijom!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Baš smo videli koliko voliš Aneli u sredu ujutru dok si bio s Miljanom i ispovedao joj se? - glasilo je pitanje.

Bebicu samo što šlog ne strefi! Teodora priznala da je odlepila za Đukićem, on najavio vezu: Nisam pogrešio u izboru... (VIDEO)

- Ne zna Aneli šta sam radio, ali ja sam nju samo tešio. Ona mi je rekla da me gotivila i da i poljubio sam, je za laku noć - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sprdao se Luka, ne mogu da kažem da je tu bilo nešto emotivno. Stvarno se sprdao i Miljana mu nije dala da legne, sprdao se i menjao poze kao - rekao je Anđelo.

- Luka me pozvao i otišla sam i popričali malo, to je to - rekla je Miljana.

Učini, pa prebaci! Luka progovorio o mesečnici sa Aneli i njenoj nezahvalnosti, Matora ga odrukala pred svima: Što si me pitao kada je ona ušla... (VI

- To je bilo po Odabranima kada se svađao sa Dačom i Majom, samo daj Bože da nije nešto drugo - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

