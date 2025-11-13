Iskrena do koske! Mina progovorila o odnosu sa Anđelom, pa otkrila ko nju zanima u Beloj kući (VIDEO)

Šok!

Sledeće pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Da li si objasnila Terzi da ti nisi baš imuna na Anđela, šta će dečko, vaspitan, obrazovan i kulturan i najjači frajer u Eliti - glasilo je pitanje.

- Nema tu šta da se objašnjava, moj odnos sa njim se zna, Anđela gledam kao prijatelja i uvek ću ga gledati kao prijatelja - rekla je Mina.

- Naravno da nije postavljeno tek tako, svako pitanje koje stigne ovde...Dala je za pravo gledaocima da postave ovakvo pitanje kako se grli s njim, a u odnosu je sa drugim momkom - rekao je Terza.

- Tu nema ničega, da se sada pravdam ispalo bi da ima nešto. Jasna sam što se tiče mojih emocija i ko mene u ovoj kući jedino zanima, a to je Terza, pogotovo posle svega ovoga što se sinoć desilo - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić