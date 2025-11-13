AKTUELNO

TEODORA JE POŽURILA, DA SOFIJA NE UHVATI FILIPA: Gastoz iskren do koske, otkrio šta će biti sa Đukićem i Delićevom, a onda BRUTALNO KOMENTARISAO ALIBABU (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Nenad Marinković Gastoz govorio je za naš portal, te je otkrio da mu je odlično krenula promocija nove pesme, te je podelio i svoje planove na humanitarnom planu.

- Imamo novu pesmu, mi smo već u trendingu, Vanja i ja smo izbacili pesmu, lepo ide, pregledi, komentari, hvala svima. Pravimo humanitarnu žurku 17. novembra, skupljamo novac za jednu devojčicu koja se zove Lenka, i to ćemo raditi verovatno svakog meseca, ako budemo uspešni - istakao je Gastoz.

On je potom govorio o "Eliti", te je prokomentarisao njegovog prijatelja Filipa Đukića, i njegovu potencijalnu vezu sa Teodorom Delić.

- Ja samo gledam mog brata Filipa, on je za mene favorit, ostalo sve idi mi-dođi mi. Šta je sad zanimljivo, taj odnos Filipa i Teodore, napokon da se otarasi onog prasca, mada ja mislim da će na kraju da se pomire, pa će to biti najjače. Samo da se tu Filip ne zaleće puno, jer vidim da je promenio boju glasa, i to mi se već ne sviđa upopšte, znam da ne bi uradio ništa zarad nekog cilja, što za nju ne mogu da kažem s obzirom da je sa smradom, mada njihov raskid prognoziramo godinama, a papan je verio. Mislim da je Teodora požurila da bude sa njim (Filipom) da ga Sofija ne bi uhvatila - istakao je Gastoz.

Potom je prokomentarisao i Asmina Durdžića, koji je ove sezone zavrteo priču.

- Alibaba ima priču, srčan je, malo psiholog, malo filozof, malo hvata na prepad, lukav je, zna na brzinu, prevarantski. Dobio je vetar u leđa, od početka je tu. Došao neko ko je dugo gledao, proučavao, i šta će, mačići - naveo je Nenad.

