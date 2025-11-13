NEĆE DA ČUJE ZA NJU! Terza oduvao Anitu kad je došla da ga pomiri sa Minom! (VIDEO)

Svirajte kraj!
Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza odlučili su da stave tačku na svoju vezu, a Anita Stanojlović je danas prišla Terzi da ga posavetuje da se pomiri sa Minom.
- Terate inat - rekla je Anita.
- Svaki put isto, u četiri sata mi pravi haos - naveo je Terza.
- Tako ispada - istakla je Stanojlovićeva.
- Niko me ne zanima u tri života, da me svaki put prave alkoholičarem. Svi znaju da se zezam, nikog ne diram - dodao je on.
- Glup razlog - konstatovala je Anita.
Anita je potom prišla i Mini, ali ona je istakla da neće prilaziti Terzi.
Autor: R.L.