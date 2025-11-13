AKTUELNO

Zadruga

NEĆE DA ČUJE ZA NJU! Terza oduvao Anitu kad je došla da ga pomiri sa Minom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svirajte kraj!

Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza odlučili su da stave tačku na svoju vezu, a Anita Stanojlović je danas prišla Terzi da ga posavetuje da se pomiri sa Minom.

- Terate inat - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaki put isto, u četiri sata mi pravi haos - naveo je Terza.

- Tako ispada - istakla je Stanojlovićeva.

- Niko me ne zanima u tri života, da me svaki put prave alkoholičarem. Svi znaju da se zezam, nikog ne diram - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Glup razlog - konstatovala je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Anita je potom prišla i Mini, ali ona je istakla da neće prilaziti Terzi.

Autor: R.L.

