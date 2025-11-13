Na meni je da se dokažem: Filip odlučio u inat svima da nema s*ks sa Teodorom, ona ne bira trenutak da ponizi Bebicu! (VIDEO)

Nizak udarac!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Ajde devojke jedva čekamo da te Filip izopaljuje i ne seti se ko si - glasilo je pitanje.

- E sad baš neću, ima da ga d*kam svaki dan - rekao je Filip.

- Nemam strahove i fobije. Ne odaje mi utisak da bi to tako bilo i zato tako odgovaram. Anita mi je rekla da možda na zbog ponašanja koje je imao sa drugim devojkama tako tumače - govorila je Teodora.

- Svako to može da pomisli, može i ona, a ja od toga ne bežim. Po mojim delima to može da se kaže, šta je prbolem? Na meni je da dokažem da li sam se folirao i pričao laži sao da bih je smuvao - pričao je Đukić.

- Teodora, da li da bi bila u centru pažnje radiš ovo sa Filipom? - glasilo je sledeće pitanje.

- Naravno da ne, koliko puta da ponovim da radim ono što osećam. U ovom situaciji mi više prija zagrljaj sa Filipom nego poljubac sa Bebicom - rekla je ona.

- Ja zameram Filipu jer je dva meseca gledao zauzetu devojku, a ovde ga podržavaju ljudi. Aneli isto tako ništa nije uradila, pa je bila treća u odnosu - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić