Pobrkala lončice: Teodora krivi Bebicu za loša pitanja, a ne svoje postupke sa Filipom! (VIDEO)

Besna!

Danilo Dača Virijević i Mina Vrbaki razgovarali su sa Teodorom Delić i njenim aktuelnim dešavanjima sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Filipom Đukićem.

- Bebica kaže da ćeš da se pokaješ i da mu se vratiš za 20 dana. Najjače od svega mi je jer je Maja toliko sujetna. Dok ti pričaš ona sve vreme govori: "Filipe, gledaj u mene, njega ne zanima ova tema". Ona je toliko sujetna kad je neko u temi - govorio je Dača.

- Stvarno? Što to? - pitala je Teodora.

pročitajte još

Ovde ljudi nemaju empatije: Maja urnisala društvo koje je krkalo na Bebičinoj veridbi, a sad Teodoru podržava sa Filipom! (VIDEO)

- Sujetna je. On i dalje ima nadu da ćete vas dvoje da se pomirite. Znaš ti kako je on pričao u osmoj sezoni? Oni se posvađaju, a on kaže: "Sećaš se kako si p*šila k*rac u wc-u?" - rekao je Dača.

- Kako da ne dobijam ovakva pitanja kad je on prvi za svoju devojku rekao da je k*rva? Ovo su sve njegove reči. Ja sam pre flertove radila iz inata, a ne jer mi se neko sviđa, znači ništa nije isto - dodala je Teodora.

- Meni izgleda kao da gledaoci žele da te spreče i da se pomiriš sa njim. Vi kad biste to uradili on ništa ne bi mogao da komentariše i bio je blam. On je juče izjavio da bi on prešao preko s*ksa - govorio je Dača.

pročitajte još

Vratio ih na fabrička podešavanja: Uroš raspalio brutalnu paljbu po Teodori i Filipu, sasuo im žestoku istinu u lice! (VIDEO)

- Koliko ljudi pokazuju sujetu u ovom trenutku, a jedva čekam da se sve promeni. Anita kaže da ovo radim zbog njegovog imena - rekla je Teodora.

- Imaju pravo da budu ljubomorne. Anita čak to manje pokazuje od Maje. Maja se toliko ponižava - dodao je on.

