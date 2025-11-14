Anelin otac živeo u kontejneru!? Asmin obelodanio sve detalje, Luka skočio da brani Ahmiće životom (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom se Milena Kačavenda i Asmin podmevaju Anelinom skafanderu.

- Doživela sam i gore stvari... Rekao mi je da mi je otac umro kao klošar. On je bio častan i pošten čovek. Jedva čekam da napravim DNK! Imam previše svojih problema da bih mogla da funkcionišem - rekla je Aneli.

- Sama provocira i dobije povratnu... Dobila je nadimak "Lejdi kaka" u skafanedru. Nisam imao lošu nameru samo dajem nadimke. To nije Valentino, imaš u radnji kod nas da kupiš - rekao je Asmin.

- Papuče, posteljinu i sve je kupovao sa mnom - rekla je Aneli.

- Stanija mi je kupila džemper. Gde je tvoj tata živeo? Živeo je u kontejneru - pitao je Asmin.

- Nek idu da slikaju! To nije kontejner! To je sagrađeno od kamena, a sad je dobilo dozvolu da cebi prođu. On je umro od bolesti - rekla je Aneli.

- Ti i Sita ste ga uništili - rekao je Asmin.

- Kad si otišao kod mene sve ti je ostalo! Jedino ti je original patike koje si dao Bori - rekla je Aneli.

- Ja sam rekla da to može da nosi Lejdi Gaga, a Asmin je rekao da kaiš nije original i da to nosi Lejdi kaka - rekla je MIlena.

- Kaiš nije original, dobila sam ga i šta je problem - skočila je Aneli.

- Vređaš Norinog dedu pokojnog! On zna koliko joj je to bolna tema - skočio je Luka.

- Kad dobijem DNK ja sam sa njom završio - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić