OD TEBE SAM OBOLEO! Maja prisetila Jaška kako je izgledala njihova ljubav, pa ga bocnula: Sa mnom si najviše opštio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njihova ljubav se ne zaboravlja.

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš prisetili su se danas svoje fatalne ljubavi.

- Je l' ti vidiš da me prate - bila je paranoična Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko te prati? Špiuniraju te - naveo je Janjuš.

Maja je potom podbola Janjuša da je sa njom imao više s*ksa nego sa svim drugim devojakama.

- Zato ti i ne p*caš ne zato što nećeš, nego što ne možeš - bockala je Maja.

- Nemam ni koga - rekao je Janjuš.

- Svi ste više opštili sa mnom, nego kad raskinete sa mnom - navela je ona.

- Ti i ja kad smo bili u ljubavi najvećoj - počela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvoj ljubavi, od tebe sam oboleo na mozgu, nisam te lagao, ali to nije bila ljubav, to ne može da se opiše šta je to bilo - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.

