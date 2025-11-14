OD TEBE SAM OBOLEO! Maja prisetila Jaška kako je izgledala njihova ljubav, pa ga bocnula: Sa mnom si najviše opštio! (VIDEO)

Njihova ljubav se ne zaboravlja.
Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš prisetili su se danas svoje fatalne ljubavi.
- Je l' ti vidiš da me prate - bila je paranoična Maja.
- Ko te prati? Špiuniraju te - naveo je Janjuš.
Maja je potom podbola Janjuša da je sa njom imao više s*ksa nego sa svim drugim devojakama.
- Zato ti i ne p*caš ne zato što nećeš, nego što ne možeš - bockala je Maja.
- Nemam ni koga - rekao je Janjuš.
- Svi ste više opštili sa mnom, nego kad raskinete sa mnom - navela je ona.
- Ti i ja kad smo bili u ljubavi najvećoj - počela je Maja.
- Kakvoj ljubavi, od tebe sam oboleo na mozgu, nisam te lagao, ali to nije bila ljubav, to ne može da se opiše šta je to bilo - rekao je Janjuš.
