LUKA KAD RASKIDA SA ANELI, RASKIDA I SA PODRŠKOM! Dača vratio Vujovića na fabrička podešavanja, on poručio: Poljubi zeku u nosić! (VIDEO)

Haos u odabranima.

Odabrani danas nominuju, a Asmin Durdžić odlučio je da svoj glas uputi Ivanu Marinkoviću.

- Ološ, samo laže, tajno je zaljubljen u Aneli, spreman je da sve slaže samo da bi se njoj dodvorio, za svoje nema nikad komentar, to je Ivan Marinković - naveo je Asmin.

Zatim je Dača Virijević zamerio Bebici što ga proziva.

- Mislim da sam uradio pametno što ti nisam rekao, ne bih ni njoj preneo neke stvari, ali jesi me razočarao, pokazao si da si poltron koji radi stvari zarad rijalitija. Bilo je još gorih scena kad je Teodora igrala sa Asminom, ali si bio dobar sa njim i u vezi sa Teodorom, i nisi ništa zamerio. Anđelo je prvi znao za nju i Filipa, a njemu nisi zamerio - istakao je Dača.

- Nema meni šta da zameri, vama je Teodora to pričala, ja sa njom nisam pričao - rekao je Anđelo.

- Oče želim ti da se što pre oporaviš - poručio je Luka i zamolio svoje fanove da ne vređaju Aneli.

- Luka kad raskida sa Aneli raskida i sa podrškom - rekao je Dača.

- Poljubi zeku u nosić. Kad bih ga ja j*bao rodio bi se jedan mali zeka - rekao je Luka.

- Aneli je svoju porodicu predstavljala najgorom porodicom, ja ne mislim da je ona loš čovek, ali kad je u vezi sa nekim totalno opsednuta, ona bi deset puta bila bolja da tu nisu osobe sa kojima je u vezi- istakao je Luka.

- Je l' si ti spreman da mi oprostiš, ako se pokajem - pitao je Luka, a Dača je odgovorio negativno.

- Osobu koju ću ja nominovati je Maja Marinković, ali oko za oko, zub za zub, čuo sam da me je nominovala kad je bila u odabranima. Ona je kao i Luka patološki lažov, meša se u svaku moguću vezu, sujetna je, ne može da podnese kad neke mlađe i lepše dođu u prvi plan - rekao je Dača.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.