DAČA RASTAVIO ANELI I LUKU NA ATOME! Otkrio da uništava samo BEZVREDNE STVARI kad se posvađaju, oni promenili sve boje! (VIDEO)

Rešio da im stane na rep!

Danilo Dača Virijević rešio je da rastavi Aneli Ahmić i Luku Vujovića na delove, te im je sve decidno objasnio kako rade stvari zarad podrške.

- Znamo da je trebalo Matora da ti prenese da te Điđi čeka i da nemate s*ks - rekao je Dača i dodao:

- Zašto Aneli baca samo voće, nije bacila guarane, nije bacila koka-kole - istakao je Dača.

On je potom rekao da je Luka drugačiji kad nema emisije, a on je kroz šalu rekao da mora da se svađa sa njim zbog rijalitija.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

