SMETA TI JER PROVODIM VREME SA NJOM: Janjuš uvideo Kačavendinu ljubomoru zbog druženja sa Jakšićkom, ona okončala odnos sa njim! (VIDEO)

Bukti rat!

Marko Janjušević Janjuš je prokomentarisao svađu Milene Kačavende i Aleksandre Jakšić.

- Evo, ja nisam znala da Milena ima emocije prema tebi, mislila sam da se šalite, evo, sad se vidi sve da je boli tvoje ponašanje Janjuše - kazala je Aleksandra.

- Ženo, mene boli ku*ac. Ponašate se obe kao da imate dvanaest godina - rekao je Janjuš.

- Nije ovde stvar o nekakvim emocijama, nego jer lupetaš gluposti - rekla je Kačavenda.

- Mene ste vas dvoje uvukli u vašu priču - kazala je Aleksandra.

- Meni nije jasno šta govoriš ti, ali si mi jasnija od Kačavende. Milena, ti je ne podnosiš od kada je ušla - rekao je Janjuš.

- Zbog tebe mi je sela na vrat - dodala je Kačavenda.

- Smeta ti jer provodimo vreme - rekao je Janjuš.

- Od danas ti i ja ne provodimo vreme, samo da znaš. Da mi se neko ovako obraća, nema šanse - kazala je Kačavenda.

- Ženo, ne bih mogao da budem sa tobom u vezi, kraj. Ovakve rasprave meni nisu potrebne, kraj - rekao je Janjuš.

- Kačavenda je zaljubljena u Janjuša, odlepila je za njim. Ona njega ne zanima, to se vidi. Ovo je njen blam da se ovako ponaša, a do sada je isticala kako je ona dostojanstvena i jaka žena - kazao je Ivan.

