SANTA LEDA: Teodora bez trunke emocija kroz OSMEH prokomentarisala Bebicin emotivni sunovrat! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnicima Elite pušten je snimak na kom se jasno vidi da Nenad Macanović Bebica koristi svaki slobodan trenutak da se osami i prolije gorke suze zvog Teodore Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na ovo? On ide i jauče, a tebi je smešno? - upitao je Voditelj.

- Ne, nije mi smešno(smeh). Smešni mi je što si rekao da jauče. Kao što sam rekla, nije mu lako, teško mu je i to svi vide. Ne zna šta drugo mogu da prokometarišem. Dala sam mu danas na krevetu iskren savet. Mora da razmišlja više o svojoj deci i da stavi njih na prvom mestu, jer ga neko gleda kod kuće - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

