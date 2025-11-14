SANTA LEDA: Teodora bez trunke emocija kroz OSMEH prokomentarisala Bebicin emotivni sunovrat! (VIDEO)

Šok!

Učesnicima Elite pušten je snimak na kom se jasno vidi da Nenad Macanović Bebica koristi svaki slobodan trenutak da se osami i prolije gorke suze zvog Teodore Delić.

- Kako gledaš na ovo? On ide i jauče, a tebi je smešno? - upitao je Voditelj.

- Ne, nije mi smešno(smeh). Smešni mi je što si rekao da jauče. Kao što sam rekla, nije mu lako, teško mu je i to svi vide. Ne zna šta drugo mogu da prokometarišem. Dala sam mu danas na krevetu iskren savet. Mora da razmišlja više o svojoj deci i da stavi njih na prvom mestu, jer ga neko gleda kod kuće - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.