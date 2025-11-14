Nećete verovati koliki je Alibaba folirant: Mina sklopila kockice i sve provalila, otkrila detalje njegove prljave igre! (VIDEO)

Šok preokret!

Mina Vrbaški poverila se Teodori Delić o ponašanju Asmina Durdžića i tom prilikom otkrila je da je Asmin folirant i odala ga šta sve radi i kakvu igru igra s Aneli Ahmić.

- Koliko je Asmin ljubomoran - rekla je Teodora.

- Ma e, to što ja znam to niko ne zna ovde i smešno mi je da komentarišem više. Kažem mu sinoć: ''Idi traži DNK sad na kapiju'', a on kaže: ''Neću još''. Vidi sve vidim i znam, sklapam kockice, nisu to čista posla kad ti Minka kaže - rekla je Mina.

- Ja pitam Sofiju: ''Je l' gotiviš Asmina?'', a ona prevrne očima i kaže mi: ''Da'' - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić