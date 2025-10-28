AKTUELNO

Zadruga

Promenila ploču: Alibaba unakazio Aneli bolnom istinom u lice i otkrio sve o njenim porodičnim odnosima, ona odustala od poligrafa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a  voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Neria Ružanjija.

- Meni ne trebaju nikakve poruke i dokazi, verujem sve Neriju. Mene samo zanima kako ona može da kaže da laže Nerio i pravi se da ne zna neke stvari. Oni komentarišu tuđe porodice i vređaju tuđe porodice, ali hvala Bogu da se dečko izborio sa svima i dečko nije narkoman to se vidi. Sve i da je koristio nekad nešto, zašto mu majka nije pomogla? Vidimo kako su tihi na ove životne teme. Ja da sam na njenom mestu, iz kuće od blama ne bih mogla da izađem - rekla je Maja.

- Ja nisam hteo da komentarišem što Sita sa ogromnim očima drži lajvove na Tik Toku, ali ne znam da li se drogiram - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nerio šta ćeš poduzeti po pitanju majke? - upitao je Milan.

- Rekao sam da Hana obavezno podnese tužbu - rekao je Nerio.

- Asmine, izašle su poruke gde Sita piše da želi sina po svaku cenu da strpa u zatvor - rekao je Milan.

- Aneli jeste bolja, ali ona je pod uticajem Site Ahmić. Ona ne može da bude normalna jer Sita i Grofica nisu normalni ljudi - rekao je Alibaba.

- Šta hoćeš ti klošaru jedan? Ajde bre ja imam svoj život - rekla je Aneli.

- Sita jeste majka monstrum koja zaključava svoje dete - rekla je Maja.

- Aneli da li si znala da je Sita optužila tvoju majku da se j*bala sa Nikicom? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, meni je to bolesno - rekla je Aneli.

- Laže, zvala je pokojnog oca i kukala mu - rekao je Alibaba.

- Bolesniče bolesni, odj*bi od mene - rekla je Aneli.

- Nju i Situ je brat tukao, rebra im slomio - rekao je Alibaba.

- To nije istina - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- To će biti na poligrafu - rekao je Alibaba.

- Evo ja neću na poligram - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

