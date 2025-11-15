AKTUELNO

STAVILA DEFINITIVNU TAČKU: Kačavenda prekinula prijateljstvo sa Vanjom, OVO ne može da joj oprosti (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavednom o njenom sukobu sa Vanjom Živić.

- Koliko si se razočarala u Vanju koja ti je bila najbliži prijatelj?

- Jesam se razočarala. Vanja me zna i od spolja. Ja sam se razvela zbog jedne reči "go*narko". Ja te stvari ne tolerišem. Ja se ne družim sa ljudima koje vređam i koji me vređaju - rekla je Milena.

- Da li si očekivala da sutradan neće imati taj stav? - pitao je Darko.

- Srednji prst i "duv*j ga" ne praštam. Jesu me vređali, ali ne ljudi sa kojim sam bliska. Pokušala je da preokerene na to da je presisala. Mogla je kao ja prošlog utorka da odreaguje, pa joj ja objasnim. Što se mene tiče možemo i da se pobijemo, ja nisam mogla da verujem. Legla sam i sutradan reč nisam spomenula vezano za Vanju. terza mi je rekao me Vnja odgovara, a ja nisam odreagovala. Popodne kad smo imali raspravu ona kaže da je čula da je ja ogovaram, a Terza sedi i smeje se. Šta da kažem na srednji prst i to sve? Je l' treba da pričam sa drugaricom koja bi koju prebila ovde - rekao je Darko.

- Pokušala je da ti natrlja na nos da si alkoholičarka - rekao je darko.

- Ja sam bila apsolutno trezna. Ona je pokušala da upotrebi argument da sam lečena alkoholičarka i rekla je: "Ja sam žena koja ume da se ponaša kad popije i zna gde su granice i ume da stane". Dobro znamo da to nije tako - rekla je Milena.

- Da li vaše prijateljstvo nije iskreno jer si u sredu u radiju rekla da si mogla ovo da očekuješ? - pitao je Darko.

- Namerno sam to rekla. Ja ovde nisam kriva, nisam joj rekla ništa i nisam joj srednji prst pokazala. Moja reakcija je bila takva! Prethodni utorak sam je čekala 45 minuta - rekla je Milena.

