JA TEBI NE VERUJEM, ZAMENIĆU KREVET S NEKIM! Bebica završio sa Teodorom za sva vremena, ona mu poručila: Ti si mene DEGRADIRAO! (VIDEO)

Pukla tikva.
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić raspravljali su se danas u spavaćoj sobi. Bebica je odlučan da je završio sa njom i da će razdvojiti krevete.
- Ti si dečko kog volim - rekla je ona.
- Asmin je rekao da ti treba vremena - naveo je Bebica i dodao:
- Ti gledaš, mislim da gledaš opet u Filipa. Rekao je da ti treba vremena, meni ne treba vremena, zato što me lažeš. Ja ne pričam sa drugim ljudima, Asmin je došao sam i rekao mi - istakao je Nenad.
- Mene pitaju ljudi - rekla je Teodora.
- Ti umesto sa mnom pričaš sa drugima. Sedela si opet preko puta njega, ja sam ti rekao, ti opet radiš isto. Čovek kaže da gledaš u njega, a ti ćutiš. To što se ti njemu sviđaš, mene ne interesuje, mene intersuje što ti ćutiš. Zameniću krevet videću sa kim, ne može tako sa mnom - rekao je Bebica.
- Ja tebi ne verujem! Ja sa drugim ljudima ne pričam - naveo je on.
- Ti si mene izdegradirao, da si drugačije reagovao, sve bi bilo drugačije - rekla je Teodora.
Autor: R.L.