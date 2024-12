Novi raskid u Eliti! Rajačić ponovo oduvao Jelenu, ona ostala u šoku: Kako si jadan (VIDEO)

Pukla tikva!

Uroš Rajačić doneo je odluku da raskine sa Jelenom Ilić, a ona je ostala u šoku kad je čula razloge koje joj je naveo.

- Da li si svesna da si ti bolesna? Prebacuješ mi sok. Ja sam video da sediš sama i mahnuo sam ti, što bih te zvao kad sam trenirao? - govorio je Uroš.

- Da, ti si jedan divan i normalan dečko. Ti o meni pričaš stvari da se sprdaju da sam bolesnica - dodala je Jelena.

- Tvoji postupci su opravdanje. Ja nisam ovde došao po ljubav svog života koja će ovde da me blati, proziva za Aneli, provocira sa Urošem Stanićem. Idi, uživaj, druži se. Razočarala si me maksimalno, ne interesuje me - pričao je Rajačić.

- Kako si jadan - dodala je Jelena.

- Ajde pali - odbrusio je on.

- Je l' moguće da mi radiš ovakve stvari? Uroše, šta sam ti uradila? - pitala je ona.

- Ti mene zaj*bavaš. Je l' si u utorak imala zadatak da me zaj*bavaš? Da li se sprdaš sa mnom? Ti mene pitaš da li ja tebi ovo radim, sačuvaj me Bože - poručio je on, nakon čega je ona otišla.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić