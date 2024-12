Moj drug i moj dečko ne vode računa da li će da me us*ru: Ena žestoko zapenila na Peju i Luku, pa Jovanu ponovo dala šut-kartu! (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Sledeći snimak prikazao je razgovor učesnika u pabu, prilikom kog je Luka Vujović izjavio da Aneli Ahmić ima najbolje telo u kući.

- Nisam rekla da se Aneli odseče glava, za Teodoru sam rekla da nije moj tip. Rekla sam da mi je Sandra najlepša - rekla je Ena.

- Ona ima pik na mene, ali imaju pravo da me komentarišu - rekla je Aneli.

- Ena je zamerila Luki što je njegova majka nije pozdravila, a tebe jeste - rekla je Ivana.

- Pozdrav za njegovu majku, ali ne znam zašto to - rekla je Ahmićeva.

- Možda je pozdravila Aneli, jer me je poslednjih par puta pozitivno komentarisala, možda je Ena ljubomorna - rekao je Luka.

- Ovi muškarci hoće da se ušlihtaju Eni, pa me komentarišu tako. Ne smatram da sam ružna, ja sam sebi najlepša na svetu - kazala je Aneli.

- Ja sam na Lukoj strani, Aneli i jeste najzgodnija - rekao je Peja.

- Rekla sam da Aneli može da mi pomera d*pe do kraja zbog ovoga, ali korektno je što to ne radi. Moj drug i moj dečko ne vode računa da li će da me us*ru. Morate da vodite računa šta radite. Pejo, svako tvoje izlaganje je svako ponižavanje mene, ali pričaj šta hoćeš, jer više nismo zajedno - rekla je Čolićeva.

- Slažem se da i treba da raskinemo. Ona je svašta radila u utorak, pa se sad pere - kazao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković