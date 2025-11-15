Ipak ništa od pomirenja: Kačavenda i Vanja nastavljaju sa sukobom, nikako ne pronalaze zajednički jezik! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Vanjom Živić o njenom sukobu sa Milenom Kačavendom.

- Naravno da mi je krvio što smo se posvađale jer sam ja odan i iskren prijatelj do kraja. Nabacuje mi da sam htela nešto da joj nametnem, a to nije istina. Ja se jesam iznervirala i zato sam pokazala srednji prst, ali stvarno sam se smejala. Nema zle krvi između nas, ali ovo je završena priča jer je rekla da je od mene očekivala ovo - rekla je Vanja.

- Ovo su samo izgovori - rekla je Milena.

- Rekla sam da je presisala zato što je ona mene optužila da sam se napila od tri piva, pa sigurno ne bih ostala imuna na tako nešto da sam bila pijana - rekla je Vanja.

- Pa ja koliko te znam, ne pokazuješ prijateljima k*rčeve - rekla je Milena.

- Ma ja pokazujem šta ja hoću. Smatram da d*vaj ga i ovo nije ništa strašno koliko je ona mene izbacila iz kreveta - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić